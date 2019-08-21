Пекин, , 10:30 — REGNUM

Китай снижает розничные цены на бензин и дизельное топливо начиная с 21 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Национальной комиссии КНР по развитию и реформе, розничные цены на бензин и дизельное топливо снизятся на 210 юаней (около $30) и 205 юаней за тонну соответственно.

В рамках текущего механизма ценообразования в Китае, цены не нефтепродукты повышаются в случае, если цена на нефть меняется в ту или иную сторону более чем на 50 юаней в течение 10 рабочих дней.

Комиссия также обязала крупнейшие нефтеперерабатывающие компании, включая CNPC, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation обеспечить стабильность поставок нефтепродуктов во имя обеспечения национальной политики ценообразования.

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