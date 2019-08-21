Москва, , 10:19 — REGNUM

С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей. Об этом говорится в отчете российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

Отмечается, что в общей сложности география атак Silence в 2019 году стала самой обширной за все время существования группы.

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Так, в январе хакеры атаковали банк в Индии, в феврали — российский «ИТ банк», в мае — банки в Киргизии и Бангладеш, в июне — ряд российских банков, в июле — кредитные учреждения Чили, Болгарии и Ганы.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года сумма нанесенного ущерба от кибератак Silence в общей сложности выросла в пять раз, уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Group-IB, в результате кибератак ежемесячно теряют деньги один-два российских банка, ущерб от одного успешного хищения составляет в среднем $2 млн. Ущерб российской финансовой сферы от атак киберпреступников в 2018 году составил около 3 млрд рублей.

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