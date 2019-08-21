Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM

Строительство многоквартирного дома в ростовском парке Строителей, которое было запрещено первым сити-менеджером донской столицы Сергеем Горбанем, всё-таки начнётся. Городской департамент архитектуры и градостроительства в июле текущего года выдал соответствующее разрешение.

Ещё в 2015 году администрация Октябрьского района обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием приостановить строительные работы и демонтировать возведённые конструкции, пишет портал donnews.ru. Иск удовлетворён не был. Вынесенное решение подтвердила апелляционная инстанция.

Ответчик возведёт многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой. Кроме того, здесь планируется разместить помещения общественного значения.

ИА REGNUM напоминает, что Виталий Кушнарёв, покинувший весной текущего года пост ростовского сити-менеджера, неоднократно заявлял, что он против точечной застройки. Действующий руководитель департамента архитектуры и градостроительства Роман Илюгин с февраля текущего года находится под следствием.