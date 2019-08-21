Симферополь, 21 августа 2019, 10:07 — REGNUM
До 2021 году в Крыму подключат к интернету 315 социально значимых объектов. Об этом 20 августа в ходе видеоконференции сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования представили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. В частности, в школах предлагают организовать специальные места для хранения гаджетов, чтобы ученики не отвлекались от занятий.
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