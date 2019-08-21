Воронеж, , 10:05 — REGNUM

Инфляция в Воронежской области в июле составила 0,2%, с начала года этот показатель достиг 2,2%, что сопоставимо с показателями 2018 года — 0,1% и 2,3% соответственно, сообщает Воронежстат.

Цены на продовольственные товары в июле выросли на 1,8%. Специалисты отмечают снижение цен на стерилизованное молоко, сахар, овсяную, перловую и гречневую крупы, репчатый лук, свеклу и почти все виды фруктов и цитрусовых. В 1,2 раза снизились цены на капусту и огурцы. Но, по сравнению с июнем, подорожали бескостная свинина, баранина, куры, куриные окорочка, филе сельди, рис и яблоки. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в июле 2019 года в регионе составила 3 тыс. 964 рубля, с начала года рост составил 8,1%.

Непродовольственные товары с начала года подорожали на 2,1%. Рост цен отмечался на ряд медицинских препаратов — сульфацетамид, лоратадин, ренни, отечественный анальгин, йод. Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 2,8%, рост тарифов на коммунальные услуги составил 2,4%. Подорожал проезд в поездах дальнего следования и авиаперелёты, также выросли цены на поездки в Грецию.