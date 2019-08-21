Берлин, , 10:02 — REGNUM

Правительство Германии потратило на размещенные на территории страны американские войска за последние семь лет в общей сложности €243 млн, сообщает 21 августа DPA со ссылкой на данные Министерства финансов ФРГ.

Отмечается, что среди расходов — оплата услуг ЖКХ для военных США, обслуживание земельных участков и зданий.

Вместе с тем власти Германии с 2012 по 2019 годы потратили €480 млн на строительство сооружений для НАТО, напомнило издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за недостаточные военные расходы и обвинил в невыполнении обязательств в рамках НАТО. Глава Белого дома допустил, что некоторую часть войск перебросят в Польшу.

Напомним, в настоящее время в ФРГ расквартированы 35 тыс. военнослужащих США и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американский контингент

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