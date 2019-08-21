Москва, , 09:56 — REGNUM

В Москве в программу по реновации могут войти ещё пять домов. Такое решение может быть принято по решению суда, сообщили в Стройкомплексе.

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Заммэра Марат Хуснуллин пояснил, «если суд вынесет положительное решение, то дома без вопросов включат в реновацию».

От отметил, что прецедент уже есть. Многоквартирный дом на северо-востоке Москвы вошел в программу реновации по решению Бабушкинского районного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, количество стартовых площадок по реновации в Москве увеличено до 345. В программу включено 5173 дома.

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