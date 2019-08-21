Гайнский район, , 09:56 — REGNUM

В Пермском крае власть намерена привести в порядок дороги Гайнского района, которые после ливней размываются и становятся непроходимыми. Для восстановления транспортной инфраструктуры и обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств на всём протяжении автодороги Усть-Весляна — поселка Сёйва необходимо 4,09 млн рублей, из которых почти 600 тыс. будут направлены из местного бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, что с начала 2019 года в Прикамье отмечено три волны дождевых паводков. Из-за последствий, к которым привели ливни, пришлось вводить режим ЧС в ряде муниципальных образований, в том числе Гайнском районе. Например, в августе мост и дорога Усть-Весляна — Сейва оказались в воде. Трасса до поселка Сейва была размыта, проезд в населенный пункт стал труднодоступным.

Между тем, средства на основательный ремонт дороги направят из бюджетов только в 2020 году. Пока же губернатор поручил рассмотреть вариант гравийной дороги, чтобы организовать нормальный проезд.

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