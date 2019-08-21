Ульяновск, , 09:54 — REGNUM

В Ульяновской области в селе Ундоры проведут работы по расчистке обвала грунта возле местного санатория. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Государственное казённое учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик» проводит аукцион, предметом которого является проведение гидротехнических берегоукрепительных сооружений на Куйбышевском водохранилище в районе села Ундоры Ульяновского района (район санатория «Дубки»). Победитель должен будет расчистить «обвал грунта» с деревьями «в зоне построенного в 2014 и 2015 годах объекта». Речь идёт о построенном ранее гидротехническом берегоукрепительном сооружении.

«Работы по расчистке территории, удалению растительности», — говорится, в частности, в документации.

На проведение работ предусмотрено 50 дней с момента заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 999 994,4 рублей. Средства предусмотрены в бюджете Ульяновской области на 2019 год.

Отметим, что в 2016 году в ночь с 12 на 13 апреля в приовражной зоне в поселке Ундоры произошёл обвал грунта, пострадавших нет. По оценке специалистов, причиной стала жизнедеятельность человека. В 2014 году было укреплено около 830 м ундоровского склона, на что из бюджетов различных уровней выделялось более 100 млн рублей.