Иркутск, , 09:51 — REGNUM

Ущерб малому и среднему бизнесу в Иркутской области от паводка составил 1,6 млрд рублей, заявил 21 августа заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев.

«Если говорить о пострадавших предприятиях и предпринимателях, то их выявлено 401 с общим объемом ущерба порядка 1,6 млрд рублей», — сказал журналистам Гордеев.

По его словам, больше всего предпринимателей пострадали в Тулуне и Тулунском районе, где ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса составил 1,4 млрд рублей. Почти половину пострадавших предприятий составляют объекты торговли, уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Не обошлось без жертв. Известно как минимум о 25 погибших.

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