Сеул, , 09:55 — REGNUM

Южнокорейская компания Korean Air продолжает сокращать число авиарейсов в Японию в связи с натянутыми отношениями между странами. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, авиакомпания приостановит шесть маршрутов в Японию. В частности, рейс Пусан — Осака будет приостановлен с 16 сентября, рейсы Чеджу — Нарита и Чеджу — Осака — с 1 ноября.

Известно, что три из шести маршрутов будут приостановлены временно. В период с 29 сентября по 16 ноября Korean Air приостановит авиасообщение между Инчхоном и Комацу и Когасимой, а с 29 сентября по 26 октября — между Инчхоном и Асахикавой.

Кроме того, представители компании отметили, что число некоторых авиарейсов также будет сокращено.

Ранее, в июле текущего года Korean Air приостановила полеты между Пусаном и Саппоро, а также заменила многоместные самолеты, совершавшие перелеты в Саппоро, Осаку, Фукуоку и Нагоя, на другие маломестные модели.

На фоне ухудшающихся отношений между странами авиакомпания намерена ввести новую сеть маршрутов в Юго-Восточную Азию, Океанию и Китай. Так, с 27 октября Korean Air запустит несколько новых авиарейсов: Инчхон — Кларк (Филиппины), Инчхон — Дананг (Вьетнам), Инчхон — Чиангмай (Таиланд), Инчхон — Бали (Индонезия) и Инчхон — Брисбен (Австралия).

Кроме того, авиакомпания намерена увеличить число рейсов между Пхоханом, Ульсаном и Чеджу.