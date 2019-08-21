Курган, , 09:46 — REGNUM

В Курганской области расширен список объектов и акционерных обществ, которые подлежат приватизации и продаже в 2019 году. Региональный департамент имущественных и земельных отношений разместил на своём сайте красочную презентацию продажных объектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, в Кургане здание комбината питания на ул. Химмашевская, 11 продаётся за 9 млн рублей. За 7,5 млн рублей предлагается ансамбль из двух кирпичных домов купеческого стиля с элементами классики по ул. Гоголя, 19. За 13,4 млн рублей — нежилые помещения в здании, где работал Курганский революционный трибунал. А также три памятника архитектуры по ул. Советская, 110, 143 и 129 в общей сумме 71,4 млн рублей.

Расписана привлекательность в плане близости к транспортным развязкам имущественного комплекса в Щучанском районе на 113 номеров, отвечающих современным стандартам гостиничного дела. В здании есть сауна, бассейн, тренажёрный зал, бильярд, бар и столовая, конференц-зал. Однако стоимость его не указана.

Предлагается к продаже находящиеся в собственности Курганской области пакеты следующих акционерных обществ. А именно 49% акций АО «Региональный Навигационно-Информационный Центр Курганской области» — 37,3 млн рублей. Пакет акций 25% АО «Газпром газораспределение Курган» — цена не указана. Пакет в 49% акций АО «Курорты Зауралья» за 27 млн рублей, который имеет три санатория: «Лесники», «Озеро Медвежье», «Сосновая роща». Пакет 49% акций фармацевтической сети АО «Курганфармация» за 32,9 млн рублей. Пакет 49% акций ОА «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» за 260,2 млн рублей, 49% акций АО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление «Автодорстрой» за 40,9 млн рублей и 100% акций АО «Центр технического контроля и качества дорожных работ» за 32,3 млн рублей.