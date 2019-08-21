Хабаровск, , 09:44 — REGNUM

Долги в десятки миллионов рублей за электроэнергию накопили муниципальные предприятия ЖКХ Хабаровского края. Самая тяжелая ситуация в северном Верхнебуреинском районе, где коммунальные предприятия с января 2017 года задолжали энергетикам 129 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Счет Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Долги предприятий ЖКХ в Советско-Гаванском районе копились с 2016 года и на сегодняшний день составляют 19 млн рублей. Ограничение подачи электроэнергии этим предприятиям вызовет негативные последствия в муниципалитетах, лишив жителей необходимых коммунальных услуг.

Арбитражный суд Хабаровского края оштрафовал предприятия и их руководителей на 40 — 50 тыс. рублей. Смогут ли они погасить огромные долги — пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края уклоняются от оплаты «северного завоза». Девять северных районов края по этой причине не могут рассчитаться за уже поставленное топливо, несмотря на решения судов в пользу поставщика. У одного из «северян», Советско-Гаванского района, заблокированы счета.