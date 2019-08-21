Томск, , 09:32 — REGNUM

27 организаций в Томской области задолжали своим работникам в 2019 году более 140 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, значительный её долю составляет латентная задолженность, прежде всего, в организациях, которые не обязаны отчитываться о своих долгах.

«В целом в 2019 году прокурорами в этой сфере выявлено более 2 тыс. нарушений законов, для устранения которых внесено 154 представления, в суд направлено порядка 2 тыс. исков и заявлений», — отметили в прокуратуре.

Почти сто человек были привлечены к административной ответственности, возбуждены также два уголовных дела из-за задержек выплаты заработной платы. Эти меры позволили, по данным прокуратуры, погасить долги по зарплате.

В частности, прокуратура Томска выявила задолженность по зарплате у компании «Сибпромстрой» в размере свыше 20 млн. рублей.

«После принятых прокурором мер, в том числе путем судебного понуждения, задолженность погашена», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа составила 235,8 млн рублей. За месяц эти показатели выросли более чем в два раза — с 110,5 млн на 1 июля.

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