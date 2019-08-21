Ульяновск, , 09:32 — REGNUM

В Ульяновске обследуют семь мостовых сооружений, в том числе три путепровода. В основном речь идёт о переходах через реку Свияга. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Заказчиком является управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска. Победитель аукциона должен будет в 2019 году обследовать и провести паспортизацию мостовых сооружений в городе. На это предусмотрено из муниципального бюджета 3 940 150,5 рублей (начальная цена контракта).

Согласно техническому заданию, речь идёт о семи сооружениях. Это три мостовых перехода и путепровода через реку Свиягу в Ленинском районе Ульяновска (по Сельдинскому шоссе и улице Минаева). Также будет обследован мост через Грязнушку и два путепровода в Железнодорожном районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске начнут строить левобережную развязку на Президентском мосту. На начало масштабного строительства из федерального бюджета регион получит 500 млн рублей. Стоимость проекта оценивается в 3,8 млрд рублей, строительные работы будут начаты в 2019 году и завершатся в 2022 году. Развязка нужна для прямого выезда к мостовому переходу.

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