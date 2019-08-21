Севастополь, 21 августа 2019, 09:06 — REGNUM
Жителей Севастополя освободили от оплаты штрафов и пени по кредитам, которые они брали до марта 2014 года. Соответствующую норму 20 августа утвердили депутаты Законодательного собрания города.
По его словам, в Республике Крым уже давно действует аналогичная мера.
Как сообщало ИА REGNUM, до воссоединения с Россией на полуострове действовало около 180 банков и порядка 1000 отделений. Вклады крымчан составляли порядка 20 млрд гривен или 62 млрд рублей по курсу на начало мая 2014 года. Абсолютным лидером в рознице был «Приватбанк» с 337 отделениями. Ещё в марте 2014 года банк ограничил операции физических лиц, а потом перестал обслуживать всех клиентов.
Читайте также: В Госдуме предлагают решить проблему крымских вкладчиков украинских банков