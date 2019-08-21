Севастополь, , 09:06 — REGNUM

Жителей Севастополя освободили от оплаты штрафов и пени по кредитам, которые они брали до марта 2014 года. Соответствующую норму 20 августа утвердили депутаты Законодательного собрания города.

«В закон об установлении оснований и порядка принятия АНО «Фонд защиты вкладчиков» решений о реструктуризации задолженности, о списании долга физлиц, проживающих на территории региона внесены изменения. Теперь не учитываются пени, штрафы и неустойки при расчёте суммы задолженности», — сообщил депутат Вячеслав Аксёнов.

По его словам, в Республике Крым уже давно действует аналогичная мера.

Как сообщало ИА REGNUM, до воссоединения с Россией на полуострове действовало около 180 банков и порядка 1000 отделений. Вклады крымчан составляли порядка 20 млрд гривен или 62 млрд рублей по курсу на начало мая 2014 года. Абсолютным лидером в рознице был «Приватбанк» с 337 отделениями. Ещё в марте 2014 года банк ограничил операции физических лиц, а потом перестал обслуживать всех клиентов.

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