Санкт-Петербург, , 09:05 — REGNUM

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках слушаний по банкротному делу компании-брокера — ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» наложил арест на счета и активы российского миллиардера Александра Кашина. Суд удовлетворил ходатайство наложив обеспечительные меры на счета и имущество в пределах запрошенной суммы — более 3,04 млрд рублей. Ходатайство о привлечении к субсидарной ответственности контролирующего должника лица должны пересмотреть 13 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, банкротом ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» было признано в начале октября 2016 года. Конкурсным управляющим назначили Наталию Бирюкову. Ещё в июне 2017 года группа кредиторов компании, в том числе физических и юридических лиц, потребовала привлечь «контролирующего должника лица Кашина А.Л. к субсидиарной ответственности в рамках дела о несостоятельности». Речь шла об обязательствах компании на сумму 1 598 854 585 рублей. Кредиторы требовали взыскать её в полном объёме с бизнесмена Кашина. В сентябре 2017 года первая инстанция отказала в удовлетворении заявления. В декабре 2018 года решение в апелляционном суде было отменено. Далее постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23 апреля 2019 года уже было отменено постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда и дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Ходатайство о привлечении Кашина к субсидарной ответственности до сих пор не пересмотрено. Слушания назначены на 13 сентября 2019 года.

Кредиторы в начале августа 2019 года также потребовали наложить обеспечительные меры в виде ареста на банковские счета Кашина в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также «на принадлежащее Кашину А.Л. имущество в пределах 3 045 925 786,79 рубля». Суд удовлетворил требования.

«Наложить арест на имеющиеся на банковских счетах, открытых на имя Кашина А.Л., зарегистрированного по адресу 197 110, г. Санкт-Петербург, проспект Динамо, д.4, кв. 7, денежные средства, а также на средства, поступившие на корреспондентский счет банка на имя Кашина А.Л., а также на принадлежащее Кашину А.Л. имущество в пределах 3 045 925 786,79 рубля», — отмечается в вердикте суда.

Решение может быть обжаловано.

В открытых источниках информации Александра Кашина называют российским миллиардером. Он также является председателем совета директоров ХК «ЭГО-Холдинг» и главой совета директоров ЗАО «Биржа Санкт-Петербург».