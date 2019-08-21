Иркутск, , 08:58 — REGNUM

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала аудиозапись, на которой женский голос грубо отзывается о жертвах паводка, фальсификацией.

«Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — цитирует РИА Новости чиновницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась аудиозапись, на которой женщина назвала пострадавших от наводнения в Тулуне «быдлом и бичевней». Авторы публикации утверждают, что это говорила Алашкевич — из-за схожести голосов. В настоящее время проводится экспертиза голоса, который озвучен, а аудиозаписи.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Не обошлось без жертв. Известно как минимум о 25 погибших.

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