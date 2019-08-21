Ашхабад, , 08:58 — REGNUM

Объем розничных продаж предприятий министерства текстуальной промышленности Туркмении по итогам января-июля 2019 года вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 21 августа сообщает издание Orient со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.

За отчетный период производство хлопчатобумажной пряжи выросло на 35,9%, хлопчатобумажной ткани — на 75,6%, шелка-сырца — на 91,8%, швейных и трикотажных изделий — на 47,9%, ковров — на 16%.

По итогам первой половины 2019 года Туркмения продала за рубеж 39,3 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи на $114 млн, что на 24,3% больше, чем в январе-июне 2018 года.

Отметим, государственное предприятие «Туркменбаши текстиль комплекси» является одним из крупнейших в Туркестане текстильным предприятием, запущенным в эксплуатацию в 2000 году.

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