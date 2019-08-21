Пермь, , 08:56 — REGNUM

В Перми власти намерены увеличить расходы на празднование Нового года. По данным издания «Коммерсантъ», траты могут вырасти на 35 млн рублей и достигнуть 100 млн. В гордуму уже внесен проект поправок в муниципальный бюджет.

СМИ сообщает также, что с учетом финансовой помощи из краевой казны, общая сумма расходов на праздник может приблизиться к 140 млн рублей.

Планируется, что ледовый город на эспланаде будет работать всю зиму. В планах покупка новых гирлянд и новой ели. 22-метровую елку должна заменить более высокая — 30 метров высотой. Она может обойтись бюджету в 4,5 млн рублей.

Вице-спикер гордумы Алексей Грибанов отмечает, что в прошлые годы задана очень высокая планка проведения культурно-массовых мероприятий, и горожанам это понравилось.