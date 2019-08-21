Барнаул, , 08:50 — REGNUM

Объявленный в апреле 2019 года банкротом Алтайский моторный завод (АМЗ) пока не справился с поставленной краевыми властями задачей поиска вариантов привлечения инвестиций в модернизацию производства и проведения поэтапной работы по восстановлению ранее утраченных рынков сбыта. Как сообщает ГТРК «Алтай», после запуска конкурсного производства и регистрации собственником предприятия (холдингом «Транспортные компоненты») нового юридического лица — ООО «Алтайский моторный завод» — производство на заводе практически остановилось. Персонал числится на старом предприятии, и ему вот уже два месяца не платят заработную плату.

Как пояснил председатель профсоюзного комитета Алтайского моторного завода Максим Тыщенко, написаны 134 заявления по невыплате зарплаты, люди сидят в настоящее время дома.

«Работа есть, но люди не приходят, потому что им, грубо говоря, не на что ездить», — пояснил рабочий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, среднесписочная численность сотрудников Алтайского моторного завода, работающего в регионе с 1955 года, превышает 300 человек. Инициатором его банкротства стал налоговый орган, подавший соответствующий иск в феврале 2017 года. С начала мая 2018 года предприятие находилось под наблюдением, а в конце марта 2019 года собранием кредиторов было принято решение обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о признании АО «Алтайский моторный завод» банкротом и об открытии конкурсного производства.

Читайте также: Старейший моторный завод Алтайского края попытаются сохранить

В апреле 2019 года имнистр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин заявлял, чтопервостепенной задачей для АМЗ является восстановление финансовой устойчивости и поэтапное техническое перевооружение.

Читайте также: Разорённый, но не сломленный: как пытаются спасти Алтайский моторный завод

Ранее зарплатные долги за май 2019 года сотрудникам Алтайского моторного завода помогли вернуть в алтайской прокуратуре. О погашении перед 290 работниками образовавшейся задолженности в размере более 4 млн руб отчистилась прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Ирина Костенко.

Читайте также: Работникам банкротного Алтайского моторного завода отдали зарплатные долги