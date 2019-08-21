Сеул, , 08:49 — REGNUM

В июле 2019 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи сократился на 22%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года экспорт ИКТ из Южной Кореи составил $14,51 млрд, что на 21,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, экспорт ИКТ продолжает падать на протяжении девяти месяцев подряд. В ноябре 2018 года экспорт информационно-коммуникационных технологий сократился на 1,7%, в декабре 2018 года — на 10,1%, в январе 2019 года — на 18,4%, в феврале — на 19,2%, в марте — на 16,4%, в апреле — на 10,7%, в мае — на 22,6%, июне — на 22,5%.

Экспорт полупроводников сократился на 27,7%, до $7,57 млрд из-за падения цен на полупроводниковые устройства и вялый спрос, дисплеев — на 21,8%, до $1,97 млрд из-за падения цен на ЖК телевизоры и вялый спрос на телевизоры средней и высокой ценовой категории, мобильных телеонов — на 34,8%, до $880 млн.

Экспорт в Китай сократился на 30,7%, до $7,04 млрд, в США — на 23,4%, до $1,3 млрд, страны ЕС — на 11,7%, до $840 млн, Японию — на 14,3%, до $330 млн.

С другой стороны, экспорт во Вьетнам, напротив, увеличился на 7,1%, до $2,41 млрд.

В июле 2019 года импорт ИКТ в страну составил $9,74 млрд, а сальдо торгового баланса — $4,77 млрд.