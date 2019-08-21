Москва, , 08:37 — REGNUM

Роспотребнадзор выявил 1104 нарушения, связанные с новыми правилами размещения (выкладки) молочных и молокосодержащих продуктов в магазинах, сообщается на сайте ведомства.

Молоко. Творог (cc) DianaLavrova

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Больше всего жалоб (145) на горячую линию поступило на отсутствие информационной надписи «Продукция без заменителя молочного жира», а также на несоблюдение порядка выкладки молочной продукции без заменителя молочного жира (109).

Кроме того, граждане интересовались, как выбирать молочную продукцию без заменителя молочного жира — 407 обращений и что означает аббревиатура БЗМЖ — 274 обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор с 12 по 25 августа проводит горячую линию по вопросам защиты прав потребителей при выкладке молочной продукции в торговых сетях.

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