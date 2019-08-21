Москва, , 07:57 — REGNUM

Предложение блокировать банковские карты на срок до 30 дней при совершении подозрительных транзакций может оказаться неэффективным, так как мошенники зачастую выводят похищенные средства в первые часы после операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так в ЦБ РФ прокомментировали инициативу Ассоциации банков России (АБР) по борьбе с мошенничеством — наделить банки правом без предупреждения блокировать карты после сомнительных переводов. На получение талона из книги учета сообщений о происшествиях (КУСП) может уйти больше времени, чем требуется злоумышленникам для вывода средств, пояснили в ЦБ.

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Таким образом, более длительная блокировка средств на расчетном счете клиента может дать обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода мошенниками похищенного, отмечено в сообщении регулятора. В ЦБ также указали, что оценки эффективности предлагаемых мер проведено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, АБР предложила внести в действующее законодательство поправки, позволяющие заблокировать не карту отправителя в момент списания средств, а карту получателя. Блокировать карту предложено на два дня, а при обращении отправителя в полицию — до 30 рабочих дней.

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