Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM

Екатеринбург стал одним из лидеров среди российских городов по количеству новых объектов нестационарной торговли. Данные предоставили в компании «2ГИС», передаёт «Коммерсант».

Столица Среднего Урала заняла третье место в рейтинге — за последние три года число киосков в городе увеличилось на 47%. Выше Екатеринбурга — только Волгоград (+76%) и Воронеж (+48%).

В аутсайдерах рейтинга — Пермь (+16%), Санкт-Петербург (+13%) и Омск (+10%). Москва тоже не впечатляет цифрами (+19%).

Напомним, в мэрии Екатеринбурга планируют как следует «почистить» центр города от нестационарных торговых объектов. После вмешательства областных властей планы горадминистрации были несколько скорректированы: так, ряду предпринимателей была дана трёхлетняя амнистия, в рамках которой о демонтаже их киоска не может идти и речи.

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