Уфа, , 07:54 — REGNUM

Арбитражный суд Башкирии 10 октября 2019 года начнёт рассматривать обоснованность иска одного из крупнейший строительных трестов республики, работающего на рынке свыше 70 лет. ООО «Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» требует взыскать крупную сумму убытков с двух министерств региона. Речь идёт о более чем 24,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Убытки Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» к министерству культуры и национальной политики Республики Башкортостан, министерству финансов Республики Башкортостан о взыскании 24 564 532 руб. 51 коп. убытков», — уточняется в материалах суда.

Иск поступил еще в середине июля 2019 года, подробности неизвестны. Дело к производству приняли только 20 августа 2019 года. Третьими лицами участвуют Фонд строительства спортивных сооружений и социально значимых объектов республики, аппарат правительства РБ, Управление Федерального казначейства по РБ.

Напомним, ООО работает на строительном рынке региона уже свыше 70 лет. Кроме жилищного строительства, компания занимается возведением объектов социально-образовательной инфраструктуры и не только. Компания также была генподрядчиком реконструкции Уфимского аэропорта, участвовала в строительстве конгресс-холла в Уфе.