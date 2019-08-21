Уфа, 21 августа 2019, 07:54 — REGNUM
Арбитражный суд Башкирии 10 октября 2019 года начнёт рассматривать обоснованность иска одного из крупнейший строительных трестов республики, работающего на рынке свыше 70 лет. ООО «Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» требует взыскать крупную сумму убытков с двух министерств региона. Речь идёт о более чем 24,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск поступил еще в середине июля 2019 года, подробности неизвестны. Дело к производству приняли только 20 августа 2019 года. Третьими лицами участвуют Фонд строительства спортивных сооружений и социально значимых объектов республики, аппарат правительства РБ, Управление Федерального казначейства по РБ.
Напомним, ООО работает на строительном рынке региона уже свыше 70 лет. Кроме жилищного строительства, компания занимается возведением объектов социально-образовательной инфраструктуры и не только. Компания также была генподрядчиком реконструкции Уфимского аэропорта, участвовала в строительстве конгресс-холла в Уфе.