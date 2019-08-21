Вашингтон, , 07:35 — REGNUM

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас планирует посетить Украину 22−23 августа, об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

Отмечается, что Мэлпас 23 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также проведет встречи с высокопоставленными чиновниками страны, среди которых министр финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Украины Яков Смолий.

В ходе визита Мэлпас обсудит в том числе планы экономических реформ на Украине, которые «нацелены на стимулирование роста и создание дополнительных рабочих мест, а также новых возможностей для украинского народа», добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист представительства Всемирного банка на Украине Анастасия Головач сообщила, что природа роста украинской экономики не является устойчивой. Так, по ее словам, в 2016—2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделан за счёт хорошего урожая, а это очень изменчивый и сложно прогнозируемый фактор.

При этом другие сектора украинской экономики, вносящие крупный вклад в ВВП, ориентированы на внутреннее потребление и не помогают Украине повысить производительность экономики, добавила экономист.

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