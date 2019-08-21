Краснодар, , 07:30 — REGNUM

Рост продаж автомобилей с пробегом в Краснодаре за первые семь месяцев 2019 года составил на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период на красноярском авторынке был продан 25 671 автомобиль с пробегом.

На вторичном рынке Краснодара лидирует отечественная марка Lada. Доля российского бренда на краснодарском авторынке подержанных машин составляет 14,2%.

Вторую строчку занимает южнокорейский бренд Hyundai с долей 8,5%. Третью и четвертую строчки — японская марка Toyota (7,7%) и корейская KIA (7,4%) соответственно. На пятом месте среди самых популярных брендов вторичного рынка Краснодара находится Nissan с долей 6,6%.

Стоит отметить, что доля этих пяти марок составляет порядка 45% рынка подержанных авто Краснодара.

Напомним, ранее в 43 регионах России был отмечен рост продаж новых автомобилей.

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