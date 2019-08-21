Уфа, , 07:29 — REGNUM

Еще шесть участков дорог в Уфе будут освещены к концу текущего года, 20 августа сообщает пресс-служба администрации города.

По сообщению чиновников, сейчас идет работа по монтажу столбов освещения и линии электропередач по улице Ландшафтной.

В ближайшее время смонтируют металлические опоры на улицах Мубарякова, Подводника Родионова, Файзи Гаскарова, Зайнаб Биишевой. Железобетонные опоры будут поставлены на улице Армавирской.

Всего же к концу текущего года планируют поставить 95 фонарных столбов.

Напомним, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».