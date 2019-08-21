Сеул, , 07:25 — REGNUM

Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 20 августа составил $24,9 млрд, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Таможенной службы.

Известно, что экспорт полупроводниковой продукции сократился на 29,9%, нефтепродуктов — на 20,7%, автозапчастей — на 1,6%. С другой стороны, экспорт судов увеличился на 1779,7%, устройств беспроводной связи — на 57,5%.

Экспорт товаров в Китай сократился на 20%, США — на 8,7%, страны Европы — на 9,8%.

Известно, что экспорт страны продолжает падать на протяжении девяти месяцев подряд с декабря 2018 года. В период с 1 по 20 августа импорт товаров в страну также сократился на 2,4%, до $26,7 млрд.

Известно, что на спад импорта большое влияние оказало падение мировых цен на нефть. Импорт нефтепродуктов сократился на 15,1%, сырой нефти — на 7,3%.

Кроме того, в связи с экспортным контролем Японии и Южной Кореи товарооборот между странами заметно сократился.

В первые двадцать дней августа экспорт товаров в Японию сократился на 13,1%, а импорт — на 8,3%.