Казань, , 07:18 — REGNUM

В Татарии в рамках проекта «Оздоровления Волги» в 2023—2024 годах планируется поднять со дня реки затонувшие суда. Работы будут проводиться с целью снижения «негативного воздействия затонувших судов», данное направление также предусмотрено в проекте. Об этом сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов Татарии

В Татарии к 2025 году поднимут со дна Волги 21 затопленное судно: семь судов — со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ в 2023 году, 14 судов — в 2024 году. По данным министерства, всего по результатам водолазного обследования акваторий водохранилищ обнаружено 90 затонувших и брошенных плавсредств. Работы будут проводиться по направлению «Снижение негативного воздействия затонувших судов».

Кроме того, запланирован демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище и рекультивация иловых площадок очистных сооружений канализации в Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года в регионах Поволжья забили тревогу из-за низкого уровня воды в Куйбышевском водохранилище, более половины которого расположено в Татарии, около 30% площади — в Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях. В Татарии после обмеления берега Волги обнажилась старая дорога, вымощенная камнем. Эксперты отмечают, что мостовая была построена в XIX веке, соединяя старую пристань города Бакалду и центр Казани.