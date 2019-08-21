Москва, , 07:06 — REGNUM

Торги на Мосбирже 20 августа открылись ростом по доллару и евро. Рубль находился в минусе около пяти минут и затем перешел в наступление.

По итогам дня он восстановил большую часть потерь за понедельник. Ему даже не мешала дорожать дешевеющая нефть на европейской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Такого поведения от него стоило ожидать, потому что 19 августа он ослабился к иностранным валютам, несмотря на дорожающий доллар и повышение индекса RGBI. Вчера индекс RGBI вырос на 0,13%, до 143,21.

Торги по рублевым парам 20 августа закрылись снижением. Рубль укрепился к доллару на 0,49%, до 66,56, евро — на 0,30%, до 73,86 руб., фунту — на 0,24%, до 80,96 руб.

Также повышенный спрос на рублевые активы сохраняется из-за налогового периода. Он не может пройти незаметным для рублёвых пар. На данный момент нет серьезных факторов для сильного ослабления российской валюты. Рубль подешевел к иностранным валютам за компанию с валютами развивающихся стран на фоне геополитических и экономических рисков.

Сегодня, 21 августа, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,4%, до 60,33. Цена вновь поднялась выше психологической отметки 60 долларов за баррель. Паре доллар/рубль ничего не мешает вернуться к уровню 66 руб.

Сегодня активность участников рынка будет низкой до выхода протоколов заседания FOMC. Потом их фокус внимания сместится на банковский симпозиум в США, на котором выступит глава ФРС США Дж. Пауэлл.

До американской сессии рублю поддержку окажет Минфин РФ. Ведомство проведет два аукциона по размещению гособлигаций на сумму 25,3 млрд рублей.

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