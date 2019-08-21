Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM

В Екатеринбурге на VI национальный чемпионат профессиональных работников WorldSkills заявлено рекордное количество дисциплин. Сотрудники промышленных корпораций и примут участие в соревнованиях по 47 специальностям, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2019 пройдёт на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» с 28 октября по 1 ноября. В соревнованиях примут участие 700 специалистов 35-ти государственных корпораций и ведущих предприятий России.

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Напомним, что первое подобное соревнование состоялось в 2014 году. В нём приняли участие 166 специалистов российских компаний и предприятий в 11 профессиональных дисциплинах.

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