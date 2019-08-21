Нижний Новгород, , 06:36 — REGNUM

Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) прокомментировал предстоящее изменение стоимости льготного проездного в Нижегородской области, которое произойдёт 1 сентября 2019 года. По мнению народного избранника пусть и небольшое, но повышение стоимости, это «удар по кошельку» пожилых жителей региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Льготные проездные дорожают. 40 поездок обойдутся бабушкам в 500 рублей, а безлимитный проезд в 800. Но вот будет ли это выгодно пожилым? Ведь даже для работающих нижегородцев увеличение в 50 — 100 рублей неприятно. А для них — удар по кошельку. Но есть и хорошие новости, теперь и жители области смогут использовать электронную льготную карту. Вот этого им точно не хватало», — заявил депутат на своей странице в соцсетях.

Напомним, с 1 сентября 2019 года в области меняется стоимость проезда в общественном транспорте с использованием социальной льготной транспортной карты. Лимит поездок увеличили на одну — с 39 до 40, но при этом стоимость выросла на 50 рублей — с 450 до 500 рублей. По комбинированному социальному проездному произошли схожие изменения — с 19 до 20 поездок при росте стоимости с 220 до 250 рублей при сроке действия три месяца. Безлимитная транспортная карта также подорожала — на 100 рублей, до 800 рублей на один месяц.

В нижегородском правительстве, уточняя новые расценки, добавили, что стоимость льготного проезда до этого не менялась с 2015 года.