Нижний Новгород, 21 августа 2019, 06:36 — REGNUM
Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) прокомментировал предстоящее изменение стоимости льготного проездного в Нижегородской области, которое произойдёт 1 сентября 2019 года. По мнению народного избранника пусть и небольшое, но повышение стоимости, это «удар по кошельку» пожилых жителей региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, с 1 сентября 2019 года в области меняется стоимость проезда в общественном транспорте с использованием социальной льготной транспортной карты. Лимит поездок увеличили на одну — с 39 до 40, но при этом стоимость выросла на 50 рублей — с 450 до 500 рублей. По комбинированному социальному проездному произошли схожие изменения — с 19 до 20 поездок при росте стоимости с 220 до 250 рублей при сроке действия три месяца. Безлимитная транспортная карта также подорожала — на 100 рублей, до 800 рублей на один месяц.
В нижегородском правительстве, уточняя новые расценки, добавили, что стоимость льготного проезда до этого не менялась с 2015 года.