Казань, , 06:00 — REGNUM

В Арбитражный суд Татарии поступил иск от компании Start Aviation LLC (США) к российской авиакомпании — АО «Ювт Аэро» о взыскании задолженности и убытков по двум сделкам от 2017 и 2018 года. Компания заявила встречный иск к истцу, требуя взыскания «уплаченной за товар денежной суммы» и проценты. Спор будут разбирать 19 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от американской компании «о взыскании задолженности в размере 39 000 долларов США и убытков в размере 3 900 долларов США на основании Invoice 068/17 от 15 декабря 2017 года, задолженности в размере 9 000 долларов США и убытков в размере 90 долларов США на основании Invoice 155/18 от 27 февраля 2018 года» поступил ещё в июле. Тогда же ответчик заявил встречный иск «о взыскании уплаченной за товар денежной суммы в размере 39 000 долларов США в рублях по курсу Банка России на день оплаты, процентов, исчисленных по статье 395 Гражданского кодекса РФ, по день фактического исполнения решения суда, но не менее 3 247,90 2 575,12 доллара США в рублях по курсу Банка России на день оплаты».

В открытых источниках компания-истец из США числится сертифицированным дистрибьютором авиационных запчастей.

Напомним, в 2015 году на базе закрывшейся компании «Ак Барс Аэро» была создана новая российская авиакомпания регионального уровня — АО «Ювт Аэро». Компания работает в сфере регулярных авиаперевозок. Штаб-квартира АО находится в Бугульме (Татария). Авиакомпания выполняет рейсы в десятки городов России, в том числе Нижний Новгород, Москву, Екатеринбург, Пермь и Ереван (Армения).