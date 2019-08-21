Новосибирск, , 05:57 — REGNUM

Размер платы за водоснабжение для потребителей Новосибирской области остался прежним. Раее Федеральная антимонопольная служба России просила региональные власти пересмотреть тариф МУП «Горводоканал» на 2019 год.

Как сообщают «НГС Новости», накануне, 20 августа, на заседании правления новосибирского департамента по тарифам, предписание ФАС было рассмотрено. Антимонопольная служба просила привести подробный анализ экономической обоснованности необходимой валовой выручки организации и пересчитать взаимосвязанные статьи расходов. После анализа выяснилось, что величина тарифов, установленных на 2019 год, должна остаться на установленном ранее уровне.

Поэтому в текущем году размер платы за холодную воду будет равен 18,56 рублей за кубометр, за водоотведение — 14,24 рублей.

Отметим, что в текущем году тарифы на водоснабжение и водоотведение в регионе увеличились на 4,9%.