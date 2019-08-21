Вашингтон, , 03:42 — REGNUM

Торговая сеть Walmart подала в суд на компанию Tesla из-за случаев возгорания солнечных панелей их производства, сообщает агентство Reuters.

Согласно иску, Walmart обвиняет Tesla в том, что ее неподготовленные сотрудники некачественно устанавливают солнечные панели и демонстрируют «полную некомпетентность, грубость или и то, и другое». Торговая сеть заявляет, что с 2012 года по ноябрь 2018 произошло не менее семи возгораний солнечных панелей Tesla в торговых центрах компании. Причем один из пожаров произошел спустя месяц после того, как солнечные панели и батарея были обесточены.

Также в иске говорится о том, что Tesla из-за невнимательных проверок своего оборудования создает угрозу жизни для посетителей и работников торговой сети Walmart. Через суд Walmart намерена добиться демонтажа солнечных панелей и батарей Tesla из более 240 своих торговых центров.