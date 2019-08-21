Вашингтон, , 02:47 — REGNUM

С совместным заявлением против «Северного потока — 2» выступили Румыния и Соединённые Штаты. Соответствующий документ опубликовал Белый дом.

По итогам переговоров американского президента Дональда Трампа и его румынского коллеги Клауса Йоханниса было заявлено, что как Вашингтон, так и Бухарест считают «Северный поток — 2» и другие российские проекты вредными.

Своё «несогласие» противники российских проектов обосновывают тем, что эти проекты якобы ставят европейских партнёров США в зависимость от России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп встретился с Йоханнисом в Вашингтоне 20 августа. Обсуждалась международная политика и двусторонние отношения США и Румынии.

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