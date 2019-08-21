Кишинёв, , 01:05 — REGNUM

Компании «Укртрансгаз» и «Молдова-газ» договорились о «технических решениях, необходимых для создания новых импортных мощностей в рамках Трансбалканской газопроводной системы в направлении юг-север», чтобы осуществлять импорт газа из Румынии. Как сообщило молдавское государственное агентство Moldpres, эти действия предприняты в ожидании возможного решения России о прекращении транзита через Украину газа, предназначенного для ЕС.

Создание новых импортных мощностей, как отмечается, позволит импортировать еще 1,5 млрд кубометров. «Ожидается, что начиная с 1 января 2020 года будут созданы постоянные мощности для импорта из Румынии 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объема транзита российского газа по территории Украины», — заявили в «Укртрансгазе». Газ будет импортироваться из пункта Исакча-1 — Орловка по трубопроводам «Раздельная — Измаил» и «Шебелинка — Днепропетровск — Кривой Рог — Измаил.

Эксперты «Укртрансгаза» и «Молдова-газа» также договорились о модернизации пограничных газораспределительных станций для работы в реверсивном режиме. «Для Украины и Молдавии этот проект имеет стратегическое значение, потому что за счет диверсификации источников газоснабжения повысится надежность и бесперебойность поставок газа», — пояснили представители «Укртрансгаза».

ИА REGNUM напоминает, что Румыния сама закупает часть необходимого ей газа у Газпрома. Иными словами, в случае с «румынским газом» речь идёт об обычной перепродаже российского газа в Молдавию или Украину через Румынию, а не о каком-то «альтернативном газе». Сейчас, отметим, Молдавия зависит от российского газа на 100%.

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