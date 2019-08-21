Вашингтон, , 00:46 — REGNUM

Никакой рецессии американская экономика не испытывает, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на переговорах с главой Румынии Клаусом Йоханнисом.

Комментируя мнение о том, что экономика Штатов находится в рецессии, президент страны заявил: объективно такой проблемы нет, зато есть «рецессия», которая касается отдельный лиц в массмедиа — это они «хотят её видеть».

«Мы очень далеко от рецессии», — сказал Трамп.

Более того, американскую экономику ожидает рост — в том случае, если не подведёт Федеральная резервная система, отмечает президент Штатов. Он ожидает, что она сократит процентную ставку как минимум на сто базисных пунктов.

Напомним, о рецессии СМИ написали по поводу торговой войны Вашингтона и Пекина. К тому же на торгах наблюдалось падение доходности десятилетних американских казначейских облигаций.

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