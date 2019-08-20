Вашингтон, , 23:39 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 20 августа.

Напомним, что американские экономисты предрекают экономике США скорую рецессию. В администрации Трампа уже озаботились мерами по недопущению такого сценария. Одним из вариантов рассматривается снижение налогов.

Стоит отметить, что сам Трамп в рецессию не верит, даже несмотря на то, что американские рынки демонстрировали нестабильность. Только за 14 августа американские рынки упали в среднем на 3%.

Сегодня, общаясь с журналистами, Трамп подтвердил, что его администрация рассматривает различные варианты, в том числе снижение налогов. После этого Трамп начал нахваливать американскую экономику и утверждать, что в Европе и Азии «много проблем».

«Мы сейчас — страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем. И у Азии было много проблем. Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами», — сказал президент США.