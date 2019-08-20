Бишкек, , 22:34 — REGNUM

Руководство Таласской области Киргизии планирует к 2021 году заменить весь семенной фонд фасоли в данном регионе. Об этом на пресс-конференции заявил полномочный представитель правительства Марат Мураталиев, пишет Tazabek.

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По словам губернатора, ранее в Таласскую область уже завезли пять тонн семян фасоли высокоурожайного сорта «Невада», и сейчас площадь ее посевов составляет 20 гектаров.

«В этом году у нас была слабая урожайность. За 30 лет после развала СССР у нас не меняли семена фасоли, поэтому в этом году премьер-министр дал задание по поднятию урожайности фасоли. Я надеюсь, что к урожаю 2021 году мы поменяем весь семенной фонд фасоли. Тогда у наших крестьян не будет проблем», — подчеркнул он.

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