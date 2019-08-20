Нижний Новгород, , 20:57 — REGNUM

Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росречморфлота о перераспределении средств в размере 12,6 млрд рублей, которые планировалось направить на строительство гидроузлов, на мероприятия проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом говорится в протоколе по итогам заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Таким образом, планируется отложить строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов.

Строительство гидроузлов на Волге и Дону — в Нижегородской и Ростовской областях отодвинется на более поздний срок. А средства, выделенные на реализацию проекта «Внутренние водные пути», направят на реализацию проекта «Дорожная сеть» — на завершение дорожных долгостроев в регионах.

«Это не свободные средства, а перераспределение с возвратом позднее», — цитирует представителя Акимова РБК. По его словам, деньги вернутся в речные проекты позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, спор вокруг проекта, затрагивающего интересы трёх регионов — Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, идёт уже несколько месяцев. Нижегородцы протестуют против проекта гидроузла, опасаясь затопления, ухудшения экологической обстановки и снижения качества питьевой воды. Тем временем подрядчик из Самары — ООО «Техтрансстрой» через суд потребовал с заказчика — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» почти 68 млн рублей долга и неустойку. В июле Росморречфлот должен был направить в Главгосэкспертизу (ГГЭ) проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Однако отправку документов ни в одном из ведомств не подтвердили.