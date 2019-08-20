Барнаул, , 08:51 — REGNUM

План капитальных, средних и текущих ремонтов на станциях Сибирской генерирующей компании (СГК) в Алтайском крае выполнен на 66%. В этом году на реализацию ремонтных программ четырёх предприятий — Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска — компания направит около 1,4 миллиарда рублей. Как сообщает управление по внешним связям СГК, ремонты проводятся на станциях ежегодно. Основная часть выделенных средства идёт на ремонт котлоагрегаров, турбоагрегатов и генераторов. Приводить в порядок оборудование на станциях начали в марте и завершат в октябре.

Всего на ремонтные программы четырех алтайских предприятий в 2019 году компания выделила около 1,4 млрд рублей: 391,2 млн рублей для Барнаульской ТЭЦ-2; 505,8 млн рублей для Барнаульской ТЭЦ-3; 431 млн рублей на ремонтные нужды Бийской ТЭЦ и 82,3 млн рублей для Южной тепловой станции Рубцовска.

По данным на 20 августа ремонтная программа на алтайских станциях СГК выполнена на 66%. Барнаульская ТЭЦ-2 уже отремонтировала 11 единиц оборудования из 14 запланированных — это 79% программы. Барнаульская ТЭЦ-3 провела ремонты трёх агрегатов из восьми, что составляет 38% от запланированного количества. 10 единиц оборудования из 15 отремонтировали на Бийской ТЭЦ — это 67%. Рубцовская ЮТС успела отремонтировать три агрегата из четырёх — 75% от плана. Чтобы летняя потребность в энергоресурсах была полностью восполнена — график ремонтов составляют так, чтобы остающиеся в работе агрегаты покрывали эту потребность. Это позволяет поочерёдно ремонтировать оборудование, полные силы которого пригодятся в отопительный сезон. К началу ОЗП 2019−2020 годов всё основное оборудование будет готово к работе.