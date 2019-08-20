Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 20:39 — REGNUM

В ямальском городе Муравленко возобновится строительство брошенного долгостроя — культурно-оздоровительного центра «Сибирь». Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём аккаунте «Инстаграм».

"Мне знаком этот долгострой. Будем не только заканчивать строительство центра, но и пересмотрим его содержимое. К примеру, городу нужно понять, чем заменить зал для боулинга — может, местным жителям негде играть в волейбол или здесь нужно открыть танцевальный зал, чтобы сделать место действительно интересным и востребованным», — написал Дмитрий Артюхов.

https://www.instagram.com/p/B1YESSpIcyw/

Отметим, что строительство данного центра началось в 2005 году. Крайний срок сдачи объекта в эксплуатацию был назначен на февраль 2014 года. Предполагалось, что центр «Сибирь» будет состоять из двух блоков: спортивного и культурно-досугового. В первом должны были расположиться бассейны, спортивный зал на 240 человек и боулинг. Во втором — концертный зал, помещения для конференций, а также хореографические и вокальные студии.

Подрядчик возобновлённого строительства — АО «ТюменьТЕЛ» — сейчас проводит анализ проектной документации, которая с 2014 года могла устареть. Строителям предстоит откорректировать первоначальный проект в соответствии с сегодняшними требованиями. Начать строительно-монтажные работы на объекте планируется в ближайший месяц. Планируется сдать центр «Сибирь» в 2022 году, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.