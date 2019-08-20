Ижевск, , 20:32 — REGNUM

В настоящее время в Удмуртии разрабатывают проектно-сметную документацию для дальнейшего выполнения работ по рекультивации пяти несанкционированных свалок на территории республики. Мероприятия намечены на 2020−2021 годы, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В частности, рекультивации подлежат свалки в Увинском, Вавожском, Юкаменском, Киясовском, Игринском районах.

После подготовки проектов власти республики планируют подать заявку на включение этих объектов в федеральный проект «Чистая страна».

Кроме того, в бюджете республики предусмотрены 22,6 млн рублей в 2019 году на разработку проектов работ по свалкам в Ярском, Граховском, Сюмсинском, Шарканском, Кезском, Каракулинском районах.

По состоянию на начало 2019 года в Удмуртии насчитывается 481 несанкционированная свалка, общая площадь — 394 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 районам Удмуртии выделят дополнительные 25 млн рублей в рамках федерального проекта «Чистая страна» из республиканского бюджета на ликвидацию и рекультивацию объектов несанкционированного размещения отходов. Общая площадь готовящихся к рекультивации свалок составляет 32 гектара, будет ликвидировано 18 таких объектов.