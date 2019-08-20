Саратов, , 20:20 — REGNUM

В аэропорту «Гагарин» в Саратове сегодня, 20 августа, оформлен первый международный рейс. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе саратовской таможни.

На территории аэропорта установлен воздушный грузовой и пассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. По данным ведомства, в первом международном рейсе, который отправлен 20 августа, саратовские таможенники оформили 188 пассажиров на чартерный рейс в Анталью.

По данным таможни, за час таможенный контроль в аэропорту могут пройти до 270 человек, что в семь раз больше, чем на старом воздушном пункте пропуска.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2019 года Росавиация выдала аэропорту «Гагарин» сертификат авиационной безопасности. Через шесть дней совершён первый тестовый рейс из московского «Внуково» в Саратов. Тогда Boeing 737−800 авиакомпании «Победа» доставил в Саратов спикера Государственной думы Вячеслава Володина и главу Росавиации Александра Нерадько. 20 августа старый аэропорт закрыт, воздушные суда отправляются через новый аэропорт в Сабуровке.

Отметим, аэропорту «Гагарин» присвоена первая категория ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Более высокую категорию, которая даёт право принимать рейсы в плохую погоду, аэропорт может получить к лету 2020 года.

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