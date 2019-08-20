Москва, , 20:15 — REGNUM

Ломбардам будет необходимо зарегистрироваться в госреестре и работать до 23 часов. Как передает корреспондент ИА REGNUM20 августа, такие нововведения содержатся в законопроекте, который правительство РФ внесло в Госдуму.

Так, законопроект устанавливает, что все ломбарды должны перейти на новые правила работы. Сегодня они работают ежедневно с 8 до 20 часов, однако правительство предлагает увеличить часы их работы до 23 часов.

Кроме того, все организации и юридические лица, которые хотят использовать в своем фирменном наименовании слово «ломбард», должны быть зарегистрированы и внесены в государственный реестр ломбардов или юрлиц, которые намереваются приобрести этот статус.

Законопроект также изменяет нормы внесения ломбардов в госреестр. Сегодня реестр ломбардов формирует Центробанк, основываясь на данных Единого госреестра юрлиц. Однако правительство предлагает установить новые правила допуска ломбардов на финансовый рынок. В частности, организация может получить статус ломбарда только тогда, когда ЦБ внесет сведения о нем в госреестр. В случае же нарушений Центробанк сможет исключить ломбард из реестра — это автоматически остановит его работу.

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