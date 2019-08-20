Калуга, , 20:03 — REGNUM

Сегодня, 20 августа, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов проинспектировал дворы в избирательном округе №3 и принял участие в приёмке выполненных работ. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, во дворе дома №4 по улице Маршала Жукова по просьбам жителей было установлено 62 метра леерного ограждения для обеспечения сохранности клумб и зеленых насаждений. Депутат выразил благодарность подрядчику ООО «В ивана» за качественное и своевременное выполнение работ.

Калужские депутаты контролируют ход благоустройства дворовых территорий Пресс-служба Городской думы Калуги

Во дворе дома №154 корпус 1 на улице Суворова по инициативе жителей была обустроена парковка площадью 180 кв. метров и установлен бордюр протяженностью 38 метров. Первоначально после укладки асфальта возникли проблемы с дренажем: после дождей скапливалось много воды. Подрядчик выполнил необходимые работы и своевременно устранил все замечания.

Жильцы дома поблагодарили руководство подрядной организации ИП Закоян В.О. за внимательное отношение к их пожеланиям.

«В предыдущие годы здесь было уложено новое асфальтовое покрытие, в этом году обустроено парковочное пространство, — рассказал Александр Иванов. — Кроме того, мы предложили жителям произвести межевание дворовой территории для того, чтобы установить шлагбаум и предотвратить въезд посторонних машин во двор».

В процессе обхода дворовых территорий глава городского самоуправления пообщался с членом совета ТОС «Площадь Победы» Светланой Карповой, которой была высказана критика в адрес управляющей кампании в связи с неудовлетворительной уборкой прилегающей территории. Жители надеются, что их замечания будут учтены и управляющая компания наладит работу должным образом.