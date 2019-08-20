Республика Узбекистан, , 19:21 — REGNUM

В Узбекистане загрузка производственных мощностей в сфере производства легковых автомобилей в 2018 году составила 73%, при мощности производства в размере 300 тысяч единиц, сообщил ИА REGNUM представитель «Узавтопрома».

Он сообщил, что мощность производства грузовых автомобилей и автобусов составляет 10 тысяч единиц в год, при этом загрузка мощностей в 2018 году составила 60%.

По его словам, развитие отрасли тормозит низкая конкурентоспособность и высокая зависимость отрасли от импортных комплектующих и материалов.

Кроме того, просматривается высокая доля государственного участия в хозяйственной деятельности предприятий автомобильной отрасли, отсутствие собственных разработок и технологий в автомобильной промышленности, высокая себестоимость продукции на фоне низкого уровня локализации, устаревший модельный ряд, несовершенная система дистрибуции производимой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев текущего года объем производства в автомобильной промышленности вырос на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, получена чистая прибыль на сумму 1 триллион сумов (на тот период один доллар — 8550 сумов).

Экспортирована продукция на сумму почти 73 миллиона долларов, доля автомобилей отечественного производства во внутреннем рынке достигла 97 процентов.

Уровень локализации низкий — в производстве легковых автомобилей этот показатель составляет 45 процентов, грузовых автомобилей и автобусов — лишь 24 процента.

Перед акционерной компанией «Узавтопром» поставлена задача увеличить общий объем производства от нынешних 250 тысяч до 350 тысяч единиц к 2023 году, а также довести объем экспорта минимум до 100 тысяч единиц в год.